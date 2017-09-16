Гройсман: Не важно, будет создан антикоррупционный суд или палата

Премьер считает, что как можно быстрее нужно создать независимый антикоррупционный судебный орган и не важно, как он будет называть - суд или палата

Премьер-министр Владимир Гройсман на форуме YES заявил, что поддерживает создание антикоррупционного суда или палаты, и это должно произойти как можно быстрей.



По словам Гройсмана, назвать этот орган можно как угодно - суд или палата - но важно, чтобы его создали быстро и он был справедливым и доступным.



Премьер считает, что украинские суды - это слабое место. Сегодня там рассматривают больше трех тысяч дел по коррупции и это проблема. Поэтому есть необходимость создать независимые суды.

Гройсман подчеркнул, что уже создана вся антикоррупционная инфраструктура - НАБУ, САП и НАПК. Но отсутствие доступного и независимого правосудия могут свести всю эту систему на нет.

Ранее президент Петр Порошенко сказал, что Украине нужен срочный независимый аудит антикоррупционной системы, однако нет времени дожидаться создания в стране антикоррупционного суда. Он выразил надежду, что антикоррупционная палата может быть создана "через месяц".

22 мая 2017 года генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Украине якобы не нужен отдельный антикоррупционный суд, а достаточно антикоррупционной палаты. В ЕС изменили позицию по этой теме и согласились с этим мнением.

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