Расмуссен рассказал о перспективе таможенного союза Украины и ЕС

Перспектива создания таможенного союза между ЕС и Украиной есть, но в ближайшее время это не произойдет

В ближайшее время не может быть заключен таможенный союз между ЕС и Украиной. Об этом сказал бывший генеральный секретарь НАТО и советник президента Украины Андерс фог Расмуссен на форуме YES.



По его словам, есть перспектива большей экономической интеграции Украины и она поможет внедрять соглашение о свободной торговле.



В ходе дискуссии замглавы администрации президента Дмитрий Шимкив сказал, что Украина следует курсу на реформы и европейскому выбору, а таможенный союз - следующий логичный шаг.



По словам представителя Центра европейских политических исследований Майкла Эмерсона, вступление в таможенный союз понесет за собой не только преимущества, но и затраты, которые нужно тщательно взвесить.

Читайте также: Расмуссен: О перспективах таможенного союза ЕС и Украины



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.