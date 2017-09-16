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Вступление Украины в НАТО поддерживают 58% европейцев - опрос YES

16.09.2017 13:58
За вступление Украины в НАТО - 58% европейцев. Вступление в ЕС поддерживает меньше половины - 48%, и это меньше, чем 12 лет назад
Вступление Украины в НАТО поддерживают 58% европейцев - опрос YES
Фото: EPA

58% европейцев поддерживают вступление Украины в НАТО и 48% выступают за вступление Украины в Европейский Союз. Такие результаты соцопроса компании Kantar Public на заказ YES.

Опрашивали граждан семи стран ЕС - Германии, Франции, Италии, Литвы, Великобритании, Польши и Нидерландов. 

Во время аналогичного соцопроса в 2005 году 55% европейцев выступали за вступление Украины в ЕС. 

Треть опрошенных считают, что ЕС сейчас не может позволить себе расширение и еще 31% - что вступление Украины в Союз спровоцирует экономические  трудности.

Главным аргументом интеграции Украины в НАТО для европейцев является противостояние России. 28% считают, что вступление Украины в альянс усилит Европу для сопротивления российской агрессии.

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