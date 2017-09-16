Вступление Украины в НАТО поддерживают 58% европейцев - опрос YES
58% европейцев поддерживают вступление Украины в НАТО и 48% выступают за вступление Украины в Европейский Союз. Такие результаты соцопроса компании Kantar Public на заказ YES.
Опрашивали граждан семи стран ЕС - Германии, Франции, Италии, Литвы, Великобритании, Польши и Нидерландов.
Во время аналогичного соцопроса в 2005 году 55% европейцев выступали за вступление Украины в ЕС.
Треть опрошенных считают, что ЕС сейчас не может позволить себе расширение и еще 31% - что вступление Украины в Союз спровоцирует экономические трудности.
Главным аргументом интеграции Украины в НАТО для европейцев является противостояние России. 28% считают, что вступление Украины в альянс усилит Европу для сопротивления российской агрессии.
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