Кучма: Миттеран предупреждал об обмане Будапештского меморандума
В 1994 году французский президент Франсуа Миттеран заявил Леониду Кучме о том, что США и Великобритания обманут Украину с гарантиями по Будапештскому меморандуму. Об этом заявил второй президент Украины Леонид Кучма на 14-м ежегодном форуме Ялтинской европейской стратегии.
"В 1994 году я приезжал во Францию и президент Миттеран сказал мне: Сынок, не верь этому меморандуму, тебя обманут", - рассказал Кучма.
По его словам, тогда он не поверил аргументам французского президента, однако 20 лет спустя Украину действительно обманули с гарантиями по Будапештскому меморандуму.
Кучма отметил, что нарушение гарантий Украине нанесло удар по режиму нераспространения ядерного оружия и спать спокойно могут лишь страны с ядерным оружием.
"Как мир теперь должен относиться к странам, которые добровольно отказались от ядерного оружия", - задал риторический вопрос второй президент Украины.Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
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