Кучма: Миттеран предупреждал об обмане Будапештского меморандума

Второй президент Украины заявил, что еще в 1994 году президент Франции Миттеран убеждал его не доверять гарантиям по Будапештскому меморандуму

В 1994 году французский президент Франсуа Миттеран заявил Леониду Кучме о том, что США и Великобритания обманут Украину с гарантиями по Будапештскому меморандуму. Об этом заявил второй президент Украины Леонид Кучма на 14-м ежегодном форуме Ялтинской европейской стратегии.



"В 1994 году я приезжал во Францию и президент Миттеран сказал мне: Сынок, не верь этому меморандуму, тебя обманут", - рассказал Кучма.

По его словам, тогда он не поверил аргументам французского президента, однако 20 лет спустя Украину действительно обманули с гарантиями по Будапештскому меморандуму.

Кучма отметил, что нарушение гарантий Украине нанесло удар по режиму нераспространения ядерного оружия и спать спокойно могут лишь страны с ядерным оружием.

"Как мир теперь должен относиться к странам, которые добровольно отказались от ядерного оружия", - задал риторический вопрос второй президент Украины.