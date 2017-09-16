Яценюк поспорил с главой Мюнхенской конференции о членстве в НАТО

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер посоветовал украинским политикам "контролировать свои ожидания" относительно НАТО

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер заявил, что у Украины нет шансов на вступление в НАТО, пока продолжается вооруженный конфликт в Донбассе. С его скептической оценкой категорически не согласился экс-премьер Арсений Яценюк.

Дискуссия между ними произошла на конференции Yalta European Strategy, сообщает корреспондент LIGA.net.

"Если вы меня спросите о перспективе членства, то я посоветую украинским коллегам контролировать свои ожидания", - сказал Ишингер.

Он перечислил критерии, которым должна соответствовать страна, вступая в альянс: единство в желании присоединения, поддержка членства среди населения, это членство должно усилить сам альянс.

Взяв слово, Яценюк заявил, что Украина соответствует всем пунктам этого теста. "Есть поддержка членства? Да! Это показывают последние опросы, у сторонников членства огромное преимущество. Будет ли усилен альянс? Да! Украинская армия - единственная в Европе, которая доказала способность противодействовать агрессии РФ", - сказал Яценюк.

"Я не вижу на горизонте ни одного шанса, чтобы НАТО согласилось на членство Украины. Ни единого шанса, пока в Украине слышны выстрелы", - ответил на это Ишингер.

Согласно опросу, проведенному в марте 2017 года, 55,9% украинцев готовы поддержать членство Украины в НАТО. 44,1% опрошенных выступают против.



Согласно результатам соцопроса компании Kantar Public, проведенного по заказу YES, 58% европейцев поддерживают вступление Украины в НАТО и 48% выступают за вступление Украины в Европейский Союз.

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