ГПУ в 2017 году задержала 6931 коррупционера - Луценко

Но приговоров судов, к сожалению, нет, отметил генпрокурор

В Украине в 2017 году задержали 6931 подозреваемого в коррупции, 3934 производств - уже в судах. Об этом сказал на конференции Yalta European Strategy генпрокурор Юрий Луценко, передает корреспондент LIGA.net.

"Я сегодня начал считать цифру и, честно говоря, сам удивился. На сегодняшний день, за год мы задержали в Украине 6931 взяточника. Из них 3934, по состоянию на сейчас, находятся в судах", - сказал Луценко.

По его мнению, это повод для гордости для "всей системы".

Вместе с тем генпрокурор отметил, что украинцев больше интересуют приговоры судов по этим делам. "За всеми этими достижениями есть отсутствие судов с конкретными приговорами… Их, к сожалению, нет", - сказал Луценко.

Напомним, в августе в НАБУ заявили, что в судах не начато рассмотрение 22 из 81 производств, расследование которых завершили НАБУ и САП. Сейчас судебные решения приняты только в 22 производствах. Большинство из них - соглашения о признании виновности с второстепенными участниками коррупционных схем.

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