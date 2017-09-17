ОБСЕ имеет полное право посещать оккупированный Крым - Кучма
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ имеет полное право посещать и временно оккупированный Крым, однако государство-агрессор Россия препятствует доступу наблюдателей на полуостров. Об этом второй президент, представитель Украины в трехсторонней контактной группе Леонид Кучма заявил на 14-й ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии, сообщает Укринформ.
"Есть решение ОБСЕ: у специальной миссии ОБСЕ есть возможность ездить по всей территории Украины и без ограничений. Мы же считаем, что Крым - это наша территория, и всегда ставим вопрос: слушайте, давайте пускайте миссию ОБСЕ. Нет, и все", - сказал он, комментируя вопрос о том, как решается проблема освобождения крымских политзаключенных и на какой площадке она обсуждается.
Кучма добавил, что вопрос о допуске СММ ОБСЕ в Крым Украина поднимает всегда: "Все время ставим (вопрос). Мы не ставим, а кричим. Но…".
16 сентября 2017 года спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что даже если РФ выполнит минские соглашения по Донбассу, против нее будут действовать санкции из-за аннексированного Крыма.
РФ оккупировала Крымский полуостров в 2014 году. Верховная Рада объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генассамблея ООН, осудили действия Кремля. Против России были введены персональные и секторальные санкции. За проведение Москвой так называемых парламентских выборов с участием Крыма в 2016 году Рада признала Госдуму РФ нелегитимной.
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