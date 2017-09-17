ОБСЕ имеет полное право посещать оккупированный Крым - Кучма

Украина постоянно требует допуска миссии ОБСЕ на временно оккупированный полуостров, однако РФ препятствует этому, заявил второй президент

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ имеет полное право посещать и временно оккупированный Крым, однако государство-агрессор Россия препятствует доступу наблюдателей на полуостров. Об этом второй президент, представитель Украины в трехсторонней контактной группе Леонид Кучма заявил на 14-й ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии, сообщает Укринформ.

"Есть решение ОБСЕ: у специальной миссии ОБСЕ есть возможность ездить по всей территории Украины и без ограничений. Мы же считаем, что Крым - это наша территория, и всегда ставим вопрос: слушайте, давайте пускайте миссию ОБСЕ. Нет, и все", - сказал он, комментируя вопрос о том, как решается проблема освобождения крымских политзаключенных и на какой площадке она обсуждается.

Кучма добавил, что вопрос о допуске СММ ОБСЕ в Крым Украина поднимает всегда: "Все время ставим (вопрос). Мы не ставим, а кричим. Но…".

16 сентября 2017 года спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что даже если РФ выполнит минские соглашения по Донбассу, против нее будут действовать санкции из-за аннексированного Крыма.

РФ оккупировала Крымский полуостров в 2014 году. Верховная Рада объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генассамблея ООН, осудили действия Кремля. Против России были введены персональные и секторальные санкции. За проведение Москвой так называемых парламентских выборов с участием Крыма в 2016 году Рада признала Госдуму РФ нелегитимной.

Читайте также: Керри: Крым только в сознании Путина является частью России

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.