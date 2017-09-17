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Вступило в силу решение СНБО о расходах на оборону в 2018-м

17.09.2017 14:17
Соответствующий указ подписал президент Петр Порошенко
Вступило в силу решение СНБО о расходах на оборону в 2018-м

Президент Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО от 13 сентября 2017 года о предложениях к проекту госбюджета на 2018 год по статьям, связанным с обеспечением национальной безопасности и обороны. Соответствующий указ №278/2017 глава государства подписал в пятницу, 15 сентября, сообщает его пресс-служба.

Контроль за выполнением решения возложен на секретаря СНБО Александра Турчинова.

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