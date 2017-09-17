Порошенко в Канаде встретится с Трюдо и Фриланд

Также президент примет участие в торжественной церемонии открытия Игр непокоренных, на которых впервые выступит украинская сборная

Президент Петр Порошенко в ходе рабочего визита в Канаду 22-23 сентября 2017 года встретится, в частности, с премьер-министром страны Джастином Трюдо и главой МИД Христей Фриланд. Об этом сообщает пресс-служба главы украинского государства.

"Запланированы встречи президента с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, министром иностранных дел Канады Христей Фриланд и представителями канадских парламентских и деловых кругов", - говорится в сообщении.

Также Порошенко примет участие в торжественной церемонии открытия Игр непокоренных - международных спортивных соревнований для военных и ветеранов с ограниченными физическими возможностями, полученными при выполнении служебных обязанностей - на которых впервые выступит украинская сборная.

Кроме того, запланирована встреча президента с представителями украинских организаций Канады.

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20 сентября 2017 года Порошенко выступит на сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. В своей речи он, в частности, поднимет вопрос введения миротворческой миссии ООН во временно оккупированную часть Донбасса.

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