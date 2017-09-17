Порошенко в Канаде встретится с Трюдо и Фриланд
Президент Петр Порошенко в ходе рабочего визита в Канаду 22-23 сентября 2017 года встретится, в частности, с премьер-министром страны Джастином Трюдо и главой МИД Христей Фриланд. Об этом сообщает пресс-служба главы украинского государства.
"Запланированы встречи президента с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, министром иностранных дел Канады Христей Фриланд и представителями канадских парламентских и деловых кругов", - говорится в сообщении.
Также Порошенко примет участие в торжественной церемонии открытия Игр непокоренных - международных спортивных соревнований для военных и ветеранов с ограниченными физическими возможностями, полученными при выполнении служебных обязанностей - на которых впервые выступит украинская сборная.
Кроме того, запланирована встреча президента с представителями украинских организаций Канады.
Читайте также: После выступления на Генассамблее ООН Порошенко поедет в Канаду
20 сентября 2017 года Порошенко выступит на сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. В своей речи он, в частности, поднимет вопрос введения миротворческой миссии ООН во временно оккупированную часть Донбасса.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
вчера
12:46
-
вчера
12:14
-
15.09.17
22:42
-
вчера
10:50
-
вчера
10:47