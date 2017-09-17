Судилище Чийгоза, фейк о Яценюке и премия Шнобеля: новости недели

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"Приговор" Чийгозу

Ахтем Чийгоз (фото - скриншот видео)

11 сентября на судилище по сфабрикованному делу заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтему Чийгозу российские оккупанты в Крыму дали восемь лет колонии строгого режима.

В украинском МИД выразили протест против "приговора". "Восемь лет. Фарс. Очередное преступление оккупанта", - заявила пресс-секретарь ведомства Марьяна Беца.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров назвал действия оккупационной власти в Крыму открытой и циничной демонстрацией отношения России и "приговором всему крымскотатарскому народу".

Незаконное действия против Чийгоза осудили в Турции и США, освободить его призвали международные организации Amnesty International и Human Rights Watch.

В Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины сообщили, что обжалуют действия подкремлевских органов в Крыму в Европейском суде по правам человека, а в Совете Европы уже заявили, что приговор против Чийгоза - незаконный.