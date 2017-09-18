Запад-2017: к охране северной границы Украины привлекли авиацию

Экипажи авиаэскадрилий на патрульных самолетах уже обследовали около 900 км границы, сообщили в Госпогранслужбе

Украинские пограничники задействовали авиацию для патрулирования северных границ на направлениях возможных провокаций и вооруженных вторжений извне, что связано с проведением в соседней Беларуси российско-белорусских военных учений Запад-2017. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

"В частности, экипажи авиаэскадрилий на патрульных самолетах проводят воздушный мониторинг границы, уже обследовано около 900 км госрубежа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пограничники прикрывают направления возможных провокаций в тесном взаимодействии с ВСУ, Нацгвардией и Нацполицией по всем участкам, также привлекаются резервы погранведомства.

"Такие меры будут приниматься как минимум до окончания учений Запад-2017", - подчеркнули в ГПСУ.

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Ранее в Госпогранслужбе также состоялись двухступенчатые командно-штабные учения органов управления и подразделений охраны границы, проведенные в рамках оперативной подготовки Генштаба ВСУ.

17 сентября 2017 года российско-белорусские учения Запад-2017 перешли в активную фазу. Маневры стартовали 14 сентября и продлятся до 20 сентября.

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