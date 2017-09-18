Экс-глава Пентагона об оружии для ВСУ: Путин к вам ближе, чем США

Роберт Гейтс считает, что продажа Киеву оружия США может вызвать новую активную фазу войны в Донбассе, так как Россия - географический сосед Украины

С учетом того, что плечо снабжения гибридной российской армии для государства-оккупанта РФ значительно короче, чем из США для украинской армии, передача ВСУ партии американского оружия может дать президенту России Владимиру Путину повод усилить вооруженную агрессию в Донбассе. Такое мнение выразил бывший глава ЦРУ и Пентагона Роберт Гейтс, пишет Европравда.

"Задумайтесь, что будет делать Путин, если мы продадим Украине оборонительное оружие. Россия гораздо ближе к вашим границам, чем мы. Более того, российские военные уже есть внутри ваших границ. Поэтому у Путина есть невероятная способность к эскалации конфликта на Востоке Украины, если США предоставят вам оружие", - сказал он.

Бывший топ-чиновник силового блока США призвал "подумать", хочет ли Украина "идти по этому пути". При этом Гейтс отметил, что каждая страна имеет право на оборону и может просить США о помощи оружием.

"Если вы попросите, то в конце концов это оружие будет предоставлено. Но я бы рекомендовал Киеву просчитывать на два-три шага вперед", - предостерег он.

В ответ на реплику журналиста, что предоставление высокоточного оружия "будет сдерживать агрессора" от попыток продолжения захватнической войны, Гейтс сказал: "Что ж, решение и оценка - за вами".

16 сентября 2017 года спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер заявил, что считает обоснованным желание Украины получить оборонное оружие.

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