Закон об образовании в ближайшие дни уйдет на подпись президенту

Спикер парламента Андрей Парубий отметил, что в законопроект было внесено много поправок и окончательная версия текста требует вычитки

Проект закона об образовании в ближайшие дни будет направлен на подпись президенту. Об этом сообщил спикер Верховной Рады Андрей Парубий на брифинге, отвечая на вопросы журналистов, передает корреспондент LIGA.net.

Он напомнил, что в законопроект было внесено много поправок и окончательная версия текста требует вычитки.

"Мы договорились, что комитет сегодня до вечера обработает окончательный текст законопроекта. Неотложно, как только из комитета поступит закон, я его подпишу и направлю на подпись президенту Украины. Надеюсь, это будет сегодня вечером или завтра утром", - сказал Парубий.

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5 сентября 2017 года Рада одобрила реформу образования. Согласно новому закону, который пока не подписан президентом, представители нацменьшинств смогут получать образование на родном языке наряду с государственным в дошкольных учреждениях и начальной школе, представители коренных народов - в дошкольных учреждениях и средней школе. На дальнейших стадиях обучения предусмотрена возможность изучения языка коренного народа или нацменьшинства как отдельного предмета.

Обеспокоенность по поводу нормы закона об обучении на языках нацменьшинств сначала выразила Румыния, а вслед за ней Венгрия. Отказаться от нововведения Украину призвал и президент Молдовы Игорь Додон, известный своей пророссийской риторикой.

В Минобразования тем временем утверждают, что данная норма соответствует Конституции и Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств.

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