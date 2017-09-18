Санкции против РФ вряд ли приведут к деоккупации Крыма - Гейтс

Экс-глава ЦРУ и Пентагона полагает, что нынешние санкции могут действовать много лет, но "сомнительно", что они приведут к прекращению оккупации Крыма

Санкции против страны-агрессора России вряд ли приведут к прекращению оккупации Крыма. Об этом заявил возглавлявший Пентагон в администрациях Джорджа Буша-младшего и Барака Обамы в 2006-2011 годах Роберт Гейтс. Полное интервью с ним читайте в ближайшее время на LIGA.net.

По его словам, законом о санкциях Конгресс США лишил президента США Дональда Трампа права корректировать санкции, чтобы получать необходимые уступки со стороны России.

Во время выступления на 14-й встрече Yalta European Strategy в Киеве 15 сентября Гейтс назвал принятие закона о санкциях против России ошибочным, из-за того что он "лишает перспективы улучшения отношений с Россией".

"Это, по сути, лишает любого пути назад, оставляет администрации Трампа очень мало пространства для маневра: снизить давление на Россию и напряжение между США и Россией. Это была ошибка, поскольку перспектива улучшения отношений очень удаляется", - сказал он.

На следующий день в интервью LIGA.net Гейтс прояснил свою позицию: "У меня нет замечаний против санкций, наложенных на Россию из-за вторжения в Украину и вмешательства в президентскую кампанию. Против чего я возражал, так это против того, чтобы Конгресс лишал президента права корректировать санкции, лишал его гибкости. Я абсолютно поддерживаю санкции против России. Но то, что сделал Конгресс, не соответствует моим взглядам на президентскую власть в США. Президент должен иметь возможность использовать санкции в будущем, чтобы добиться выгодных нам уступок. А теперь он не может изменить санкции, он утратил аргументы для русских. Такие санкции могут действовать очень много лет, но я не уверен, что они приведут к прекращению оккупации Крыма", - объяснил Гейтс LIGA.net свою позицию

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