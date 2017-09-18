Консулам запретили в СИЗО общаться с Грибом на украинском - юрист

Дипломатам удалось встретиться в России с похищенным в Беларуси украинцем, однако передать лекарства для него не удалось - не разрешила охрана СИЗО

Сегодня, 18 сентября, консулов пропустили в краснодарский СИЗО к похищенному российскими спецслужбами украинцу Павлу Грибу. Об этом у себя в Facebook рассказал российский адвокат политзаключенного Андрей Сабинин.

"С Павлом встретились консульские работники. Беседовали час в присутствии сотрудника СИЗО", - сообщил он.

По словам юриста, ряд вопросов консулов Грибу блокировался, а общаться на украинском языке запретили.

"Чего боялись, все равно все пишут?.. Лекарства так и не передали, не было врача, сам буду делать это 21-го", - добавил Сабинин.

Читайте также: Глава СБУ - директору ФСБ РФ: Вы перешли красную черту

28 августа 2017 года военный капеллан Игорь Гриб заявил, что его 19-летний сын Павел поехал к девушке в Беларусь 24 августа и пропал. Гомельские силовики заявили отцу, что его сына "разыскивают за террористическую деятельность" (инициатор - ФСБ), однако не подтвердили задержание. По словам девушки, к которой Павел поехал в Гомель, ее заставили заманить украинца в Беларусь российские спецслужбы.

Позднее, 7 сентября, МИД подтвердил, что Гриб находится в СИЗО российского Краснодара, его обвиняют в терроризме. В АТО сын бывшего пограничника участия не принимал, так как имеет инвалидность. Отец украинца обратился в Следственный комитет РФ с заявлением о возвращении сына домой, однако того арестовали до 17 октября.

Читайте также: "Партнер только на словах": в МИД критикуют действия Беларуси

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.