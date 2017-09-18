Консулам запретили в СИЗО общаться с Грибом на украинском - юрист
Сегодня, 18 сентября, консулов пропустили в краснодарский СИЗО к похищенному российскими спецслужбами украинцу Павлу Грибу. Об этом у себя в Facebook рассказал российский адвокат политзаключенного Андрей Сабинин.
"С Павлом встретились консульские работники. Беседовали час в присутствии сотрудника СИЗО", - сообщил он.
По словам юриста, ряд вопросов консулов Грибу блокировался, а общаться на украинском языке запретили.
"Чего боялись, все равно все пишут?.. Лекарства так и не передали, не было врача, сам буду делать это 21-го", - добавил Сабинин.
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28 августа 2017 года военный капеллан Игорь Гриб заявил, что его 19-летний сын Павел поехал к девушке в Беларусь 24 августа и пропал. Гомельские силовики заявили отцу, что его сына "разыскивают за террористическую деятельность" (инициатор - ФСБ), однако не подтвердили задержание. По словам девушки, к которой Павел поехал в Гомель, ее заставили заманить украинца в Беларусь российские спецслужбы.
Позднее, 7 сентября, МИД подтвердил, что Гриб находится в СИЗО российского Краснодара, его обвиняют в терроризме. В АТО сын бывшего пограничника участия не принимал, так как имеет инвалидность. Отец украинца обратился в Следственный комитет РФ с заявлением о возвращении сына домой, однако того арестовали до 17 октября.
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