Подозрение Сакварелидзе за инцидент на границе обосновано - суд

Бывший заместитель генерального прокурора после происшествия на КПВВ Шегини с Михаилом Саакашвили проходит по трем статьям Уголовного кодекса

Суд признал обоснованным подозрение Давиду Сакварелидзе - соратнику бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Львовской области.

"Проанализировав и оценив представленные доказательства, суд, отбросив доводы стороны защиты, признал их надлежащими и допустимыми, а также констатировал, что они достаточны для вывода суда об обоснованности объявленного Давиду Сакварелидзе подозрения в совершении вышеуказанных уголовных преступлений", - говорится в сообщении.

Экс-заместитель генпрокурора проходит по делу, в котором в его действиях усматривают "признаки совершения группового нарушения общественного порядка, незаконной переправки лиц через госграницу, сопротивления и насилия в отношении работника правоохранительного органа".

В целом Сакварелидзе подозревается в совершении преступлений по ст. 293 (групповое нарушение общественного порядка), ч. 2 ст. 342 (сопротивление правоохранителям при исполнении по охране общественного порядка и государственной границы) и ч. 2 ст. 332 УК (незаконная переправка лиц через границу по предварительному сговору группой лиц).

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10 сентября 2017 года около 20:00 экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвилии его сторонники незаконно пересекли польско-украинскую границу в пункте пропуска Шегини. При этом пострадали полицейские и пограничники, которым приказали не применять силу и оружие.

14 сентября Сакварелидзе объявлено подозрение в незаконной переправке людей через госграницу. В Генпрокуратуре заявили, что будут просить для него избрание меры пресечения в виде личного обязательства. 16 сентября суд удовлетворил ходатайство Сакварелидзе и не избрал ему никакой меры пресечения

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