Полторак назвал число советников НАТО в Минобороны

Совещательную помощь Альянса ведомство получает по многим направлениям - от оборонного планирования и Военной доктрины до закона о нацбезопасности

В министерстве обороны Украины работают 65 советников от Североатлантического альянса, которые "оказывают всестороннюю помощь". Об этом у себя в Facebook сообщил глава Минобороны Степан Полторак.

"Мы ощущаем очень серьезную помощь в вопросах, связанных с реформированием ВСУ: это и отработки документов оборонного планирования, начиная с Военной доктрины и заканчивая законом Украины о нацбезопасности страны, разработка которого находится на стадии завершения", - написал он.

Кроме того, многонациональные учения, которые регулярно проводятся с партнерами Украины, ускоряют наступление совместимости армии с силами НАТО, отметил генерал армии.

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В октябре 2016 года Полторак заявил, что Украина может стать основным союзником США вне НАТО. Сейчас подобный статус имеют 16 государств: Австралия, Новая Зеландия, Япония, Южная Корея, Филиппины, Таиланд, Египет, Израиль, Иордания, Бахрейн, Кувейт, Марокко, Пакистан, Афганистан, Тунис и Аргентина.

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