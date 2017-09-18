Украина, Молдова и Грузия хотят разработать план вступления в ЕС
Представители Молдовы, Украины и Грузии планируют обратиться в Европейский парламент с требованием разработать дорожную карту вступления стран в Европейский Союз. Об этом сообщил вице-спикер парламента Молдовы Юрие Лянке по результатам встречи с представителями законодательных органов Украины, Молдовы и Грузии в Италии, передает Укринформ.
Кроме того, страны обратятся к Европарламенту для принятия резолюции о политической поддержке трех государств.
"Была также достигнута договоренность о том, что парламенты Украины, Молдовы и Груии разработают план совместных мероприятий по трехстороннему сотрудничеству в сфере гармонизации национальных законодательств в соответствии с европейскими стандартами и реализации совместных инфраструктурных проектов и проектов в сфере энергетической безопасности", - отметил Лянке.
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