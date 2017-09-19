Порошенко: Новые КНДР будут ежегодно, нужны мировые правила

Сейчас ведущим странам нужно доказывать, что система нераспространения ОМП должна работать, иначе пойдет виток милитаризации, подчеркнул президент

Развязыванием войны против Украина Россия полностью разрушила мироустройство последних 70 лет, которое основывалась на Совбезе ООН, и из-за того, что один из постоянных членов этой структуры с правом вето стал агрессором, нужно решать, как реформировать мировую систему безопасности. Об этом во время лекции в военной академии Вест-Пойнт в США заявил президент Петр Порошенко.

По его мнению, наиболее эффективным инструментом для сдерживания межгосударственной агрессии остается НАТО и экономические меры ограничения.

"Весь мир с нами и у нас есть эффективный инструмент - санкции против российской экономики", - отметил Порошенко, добавив, что именно они заставляют РФ сесть за стол переговоров.

Фото: пресс-служба президента

В 1994 году Украина отказалась от третьего по мощности ядерного потенциала в мире, получив гарантии безопасности от стран Будапештского меморандума, который подписали в том числе США и Россия. Порошенко настаивает на ужесточении контроля в сфере ядерного оружия.

"Сейчас мы должны доказывать, что система нераспространения оружия массового поражения должна работать. В противном случае каждый год будут возникать новые Северные Кореи", - отметил президент.

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