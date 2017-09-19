Порошенко: Новые КНДР будут ежегодно, нужны мировые правила
Развязыванием войны против Украина Россия полностью разрушила мироустройство последних 70 лет, которое основывалась на Совбезе ООН, и из-за того, что один из постоянных членов этой структуры с правом вето стал агрессором, нужно решать, как реформировать мировую систему безопасности. Об этом во время лекции в военной академии Вест-Пойнт в США заявил президент Петр Порошенко.
По его мнению, наиболее эффективным инструментом для сдерживания межгосударственной агрессии остается НАТО и экономические меры ограничения.
"Весь мир с нами и у нас есть эффективный инструмент - санкции против российской экономики", - отметил Порошенко, добавив, что именно они заставляют РФ сесть за стол переговоров.
Фото: пресс-служба президента
В 1994 году Украина отказалась от третьего по мощности ядерного потенциала в мире, получив гарантии безопасности от стран Будапештского меморандума, который подписали в том числе США и Россия. Порошенко настаивает на ужесточении контроля в сфере ядерного оружия.
"Сейчас мы должны доказывать, что система нераспространения оружия массового поражения должна работать. В противном случае каждый год будут возникать новые Северные Кореи", - отметил президент.
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