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Порошенко: Новые КНДР будут ежегодно, нужны мировые правила

19.09.2017 08:57
Сейчас ведущим странам нужно доказывать, что система нераспространения ОМП должна работать, иначе пойдет виток милитаризации, подчеркнул президент
Порошенко: Новые КНДР будут ежегодно, нужны мировые правила
Фото: пресс-служба президента

Развязыванием войны против Украина Россия полностью разрушила мироустройство последних 70 лет, которое основывалась на Совбезе ООН, и из-за того, что один из постоянных членов этой структуры с правом вето стал агрессором, нужно решать, как реформировать мировую систему безопасности. Об этом во время лекции в военной академии Вест-Пойнт в США заявил президент Петр Порошенко.

По его мнению, наиболее эффективным инструментом для сдерживания межгосударственной агрессии остается НАТО и экономические меры ограничения.

"Весь мир с нами и у нас есть эффективный инструмент - санкции против российской экономики", - отметил Порошенко, добавив, что именно они заставляют РФ сесть за стол переговоров.

Фото: пресс-служба президента

В 1994 году Украина отказалась от третьего по мощности ядерного потенциала в мире, получив гарантии безопасности от стран Будапештского меморандума, который подписали в том числе США и Россия. Порошенко настаивает на ужесточении контроля в сфере ядерного оружия.

"Сейчас мы должны доказывать, что система нераспространения оружия массового поражения должна работать. В противном случае каждый год будут возникать новые Северные Кореи", - отметил президент.

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