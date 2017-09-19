Центр Киева перекрыли из-за акции против медреформы у Рады: фото
Сотрудники Нацполиции перекрыли движение автомобилей по улице Грушевского и установили рамки для металлоискателей в связи с проведением акции против медицинской реформы возле Верховной Рады. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.
"Ребят на еврономерах побоялись тронуть, а митинг врачей, протестующих против реформ решили "обезопасить" перекрытием улиц и металлоискателями", - отметил в Twitter Алексей Рябчин.
"Грушевского и правительственный квартал перекрыт. Возле Рады - митинг врачей против медицинской реформы. Против чего конкретно - не говорят", - добавил Александр Салиженко в Facebook.
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Фото: facebook.com/salizenko, liga.net
14 сентября и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун предупреждала, что по всей территории Украины готовится проведение специальных акций против медицинской реформы 19 сентября.
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