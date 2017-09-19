Два нардепа спасли группу Воля народа от расформирования

Новыми членами группы, находившейся на грани роспуска из-за нехватки депутатов, стали Максим Микитась и Александр Супруненко

Группа Воля народа в Верховной Раде пополнилась двумя народными депутатами - Максимом Микитасем и Александром Супруненко. Об этом на утреннем пленарном заседании парламента во вторник, 19 сентября, сообщил спикер Андрей Парубий, передает корреспондент LIGA.net.

Оба народных депутата были избраны как самовыдвиженцы в одномандатных округах: Микитась - в округе №206 с центром в Чернигове (на промежуточных выборах 17 июля 2016-го), Супруненко - №216 в Киеве. С момента своего избрания оба были внефракционными парламентариями.

Теперь в Воле народа снова 19 депутатов, что является необходимым минимумом для существования фракции или группы в Раде VIII созыва.

Накануне летних каникул, в июне 2017-го, Волю народа покинули нардепы Александр Онищенко и Сергей Мельничук. В результате в группе осталось 17 членов, что поставило ее под угрозу расформирования.

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