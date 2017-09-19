В Харькове заявил об отставке глава патрульной полиции

Бывший глава патрульной полиции города стал начальником полицейской Академии Украины

Глава патрульной полиции Харькова Вадим Лисничук подал в отставку. Об этом он сообщил у себя в Facebook.

"Я сделал все что мог, кто может лучше, пусть попробует. Спасибо, Харьков", - написал он.

Больше никаких подробностей Лисничук не сообщил.

В пресс-службе патрульной полиции города уточнили LIGA.net, что Лисничук возглавил академию Нацполиции Украины.

С сегодняшнего дня временно исполняющим обязанности начальника управления патрульной полиции в Харькове стал старший лейтенант полиции Алексей Николаев, который был заместителем Лисничука.

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