В Харькове заявил об отставке глава патрульной полиции
Глава патрульной полиции Харькова Вадим Лисничук подал в отставку. Об этом он сообщил у себя в Facebook.
"Я сделал все что мог, кто может лучше, пусть попробует. Спасибо, Харьков", - написал он.
Больше никаких подробностей Лисничук не сообщил.
В пресс-службе патрульной полиции города уточнили LIGA.net, что Лисничук возглавил академию Нацполиции Украины.
С сегодняшнего дня временно исполняющим обязанности начальника управления патрульной полиции в Харькове стал старший лейтенант полиции Алексей Николаев, который был заместителем Лисничука.
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