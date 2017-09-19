Саакашвили появился под Администрацией президента в Киеве: фото

Экс-губернатор Одесской области заявил, что его целью остается получить официальные документы, по которым у него было конфисковано гражданство

На импровизированном брифинге возле Администрации президента экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что его целью остается получить официальные документы, по которым у него было конфисковано гражданство. Об этом передает корреспондент LIGA.net.

"Для того, чтобы подать иск о незаконности этого решения, мне необходимо приложить к заявлению документы, на основании которых я был лишен гражданства. Эти документы мне до сих пор не выдают, и я даже начал сомневаться, что такие документы существуют", - сказал Саакашвили.

Михаил Саакашвили и Сергей Лещенко на митинге возле Администрации президента

Бывший губернатор Одесской области подчеркнул, что "никакие бунты и революции Украине сейчас не нужны".

В конце брифинга Саакашвили показал журналистам подписанное им требование о предоставлении ему официальных документов, на основании которых было конфисковано его гражданство.

10 сентября 2017 года около 20:00 Саакашвили и его сторонники незаконно пересекли польско-украинскую границу в пункте пропуска Шегини. Ранее сообщалось, что пострадали 11 полицейских и пятеро пограничников, которым приказали не применять оружие и силовые меры влияния.

В связи с инцидентом в пункте пропуска Шегини на допрос вызывают пятерых народных депутатов, в том числе Юлию Тимошенко, задержаны пять активных участников событий, один из них уже арестован.

Ранее Саакашвили заявил о намерении приехать в Киев 19 сентября.

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