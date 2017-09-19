Тысячи пограничников привлечены к ответственности - Цигикал

Глава Государственной пограничной службы отметил, что с начала 2017 года из ГПСУ уволены более 500 человек

Более шести тысяч пограничников привлекли к ответственности за различные нарушения в 2017 году. Об этом заявил глава Государственной пограничной службы Петр Цигикал, сообщает пресс-служба МВД.

"С начала 2017 года Государственная пограничная служба провела три антикоррупционные акции. В результате профилактических мероприятий к дисциплинарной ответственности привлечено более 5 тысяч человек, к административной - почти одна тысяча", - сказал он.

Он отметил, что в отношении 73 пограничников открыты уголовные производства, 38 из них осуждены, уволены - более 500 человек, в том числе 26 - с лишением воинского звания.

"Количество отказов от неправомерной выгоды, предложенной во время службы, выросла почти в четыре раза, по сравнению с прошлыми годами. Только за 2017 год мы зафиксировали 800 отказов от предложенной взятки", - отметил Цигикал.

За 2016 год Госпогранслужба провела более 650 внутренних расследований по инициативе внутренней безопасности службы. Тогда за коррупционные действия освободили более трех тысяч пограничников.

25 июля президент Петр Порошенко назначил председателем Госпогранслужбы генерал-лейтенанта Петра Цигикала.

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