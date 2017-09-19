Принятый Верховной Радой закон передан в Администрацию президента - для вступления его в силу свою подпись должен поставить также и Петр Порошенко

Председатель парламента Андрей Парубий подписал резонансный закон об образовании, который предусматривает внедрение новых принципов в сфере образования. Об этом он заявил сегодня, 19 сентября, на брифинге в Верховной Раде.

Перед подачей на подпись документ прошел необходимую процедуру доработки в профильном парламентском комитете и юридическом управлении парламента, уточнил Парубий.

"Мы даем старт новой фундаментальной реформе: проводим образовательную реформу, и мы создаем новую украинскую школу, реформируем устаревшую и закостеневшую систему образования, созданную еще в советское время", - сказал он.

Парубий отметил, что преподавание в украинских школах будет вестись на государственном языке, "как на всем европейском пространстве и во всех цивилизованных странах".

"Предоставляется право для обучения на родном языке и представителям нацменьшинств, и коренных народов, но язык обучения в украинских государственных школах будет государственным" - подчеркнул спикер.

Документ передан на подпись президенту Петру Порошенко.

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5 сентября 2017 года Рада одобрила реформу образования . В языковом вопросе депутаты сошлись на том, что представители нацменьшинств смогут получать образование на родном языке наряду с государственным в дошкольных учреждениях и начальной школе, представители коренных народов - в дошкольных учреждениях и средней школе. На дальнейших стадиях обучения предусмотрена возможность изучения языка коренного народа или нацменьшинства как отдельного предмета.





Обеспокоенность по поводу нормы закона об образовании, касающейся обучения на языках нацменьшинств, выразила Румыния, Венгрия и молдавский президент Игорь Додон . В МИД РФ увидели "у щемление русскоязычных". щемление русскоязычных".





Чтобы избежать обвинений, Украина готова передать закон на экспертизу ЕС, заявила глава Минобразования Лилия Гриневич . Также она привела привела наглядные факты языковой ситуации в школах нацменьшинств.



