Прорыв Саакашвили: Наливайченко заявил, что его вызвали на допрос

В пресс-службе СБУ ответили, что ничего не знают о вызове Наливайченко на допрос

Экс-глава Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко заявил, что его вызвали на допрос в СБУ. Сообщение опубликовано на сайте движения Справедливость.

По словам Наливайченко, на допрос его вызвали в рамках расследования незаконного пересечения украинской границы экс-губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили и рядом других лиц.

"Это - реакция на мою поддержку Михаила Саакашвили и активистов в борьбе за свои права", - заявил он.

Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская сообщила, что пока не может подтвердить вызов Наливайченко на допрос.

Ранее сегодня Саакашвили на импровизированном брифинге возле Администрации президента заявил, что его целью остается получить официальные документы, по которым у него было конфисковано гражданство.

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