МВД вводит в Одесскую область новые подразделения Нацгвардии

В министерстве отметили, что южный регион "один из самых сложных"

В Болградский и Измаильский районы Одесской области вводятся новые подразделения Национальной гвардии. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"МВД усиливает присутствие на южной границе. В два района Одесской области (Болградский и Измаильский) вводятся новые подразделения Национальной гвардия", - сказано в сообщении.

В МВД отметили, что "южный регион один из самых сложных, рядом непризнанное Приднестровье, поэтому безопасность жителей Одесской области в приоритете".

Ранее первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой заявлял, что министерство планирует развернуть новые подразделения Национальной гвардии в двух районах Одесской области.

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