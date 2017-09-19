МВД вводит в Одесскую область новые подразделения Нацгвардии
В Болградский и Измаильский районы Одесской области вводятся новые подразделения Национальной гвардии. Об этом сообщает пресс-служба МВД.
"МВД усиливает присутствие на южной границе. В два района Одесской области (Болградский и Измаильский) вводятся новые подразделения Национальной гвардия", - сказано в сообщении.
В МВД отметили, что "южный регион один из самых сложных, рядом непризнанное Приднестровье, поэтому безопасность жителей Одесской области в приоритете".
Ранее первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой заявлял, что министерство планирует развернуть новые подразделения Национальной гвардии в двух районах Одесской области.
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