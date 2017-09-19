Парламент Венгрии в резолюции осудил закон Украины об образовании

В Будапеште считают, что законодательный акт "серьезно ограничивает права проживающих в Закарпатье венгров"

Национальное собрание Венгрии приняло резолюцию, в которой осудило пока не вступивший в силу закон Украины об образовании как "ограничивающий права" венгерского меньшинства. Об этом сообщает газета Magyar Nemzet.

В резолюции утверждается, что законодательный акт "серьезно ограничивает права проживающих в Закарпатье венгров", а именно право на получение образования на родном языке.

В парламенте Венгрии также считают, что документ противоречит обязательствам Украины по защите этнической, культурной, языковой и религиозной самобытности нацменьшинств, закрепленным в Копенгагенском документе, Парижской хартии, Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств, соглашении об ассоциации Украины и ЕС и др.

Также венгерские депутаты заявляют, что образовательный закон "нарушает Конституцию Украины", согласно которой принятие новых законов или изменение действующих не должны ограничивать существующие права.

"Депутаты призывают ответственных лидеров Украины уважать общеевропейские ценности демократии и верховенства права, которые они до сих пор упоминали в своих заявлениях, и не допустить вступления закона в силу", - пишет газета.

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Парламент также призвал правительство Венгрии "принять все необходимые меры", чтобы не допустить вступления в силу украинского законодательного акта.

5 сентября 2017 года Верховная Рада одобрила реформу образования. Согласно новому закону, который пока не подписан президентом, представители нацменьшинств смогут получать образование на родном языке наряду с государственным в дошкольных учреждениях и начальной школе, представители коренных народов - в дошкольных учреждениях и средней школе. На дальнейших стадиях обучения предусмотрена возможность изучения языка коренного народа или нацменьшинства как отдельного предмета.

Обеспокоенность по поводу нормы закона об обучении на языках нацменьшинств сначала выразила Румыния, а вслед за ней Венгрия. Отказаться от нововведения Украину призвали президент Молдовы Игорь Додон, известный своей пророссийской риторикой.

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