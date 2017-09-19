Радиостанции перевыполняют языковые квоты в эфирах - Нацсовет

По данным Нацсовета, радиостанции перевыполняют квоты по трансляции украиноязычных песен на 7%, а по ведению передач на государственном языке - на 30%

В среднем общенациональные радиостанции перевыполняют квоту по трансляции украиноязычных песен на 7%, а по ведению передач на государственном языке - на 30%. Об этом сообщил по результатам мониторинга глава Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Юрий Артеменко, передает пресс-служба Нацсовета.

Он отметил, что региональные и местные станции больше перевыполняют требования закона, чем общенациональные: квота украиноязычных песен перевыполнена на 20%, в передачах - на 38%.

"Можем ожидать, что 8 ноября, когда квота песен на украинском языке согласно закону увеличится до 30%, средний показатель на общенациональных радиостанциях по украинских песням фактически вырастет до 35%-40%", - сообщает Артеменко.

Он также уточнил, что за последние полгода было зафиксировано 15 нарушений закона, в связи с чем начислены штрафы на общую сумму 634 тыс грн.

"Учитывая, что штраф за невыполнение квот составляет 5% суммы лицензионного сбора, радиостанции пытаются перевыполнять квоты, чтобы случайно не нарушить закон", - поясняет глава Нацсовета.

31 августа Нацсовет по результатам внеплановой проверки четырех каналов медиа-холдинга Inter Media Group обнаружил нарушения и объявил предупреждение телеканалам.

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