Европарламентариям в Авдеевке показали последствия обстрелов

Делегация ЕП ознакомилась с повреждениями инфраструктуры и жилого сектора и обсудила с представителями Украины участие в восстановлении региона

Сегодня, 19 сентября, Авдеевку посетила делегация Европарламента для мониторинга экологической ситуации и ситуации в области безопасности, а также обсуждения участия европейских стран в восстановлении разрушенной инфраструктуры Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба штаба АТО.



Делегацию Парламентского комитета ассоциации между Украиной и ЕС из 19 европарламентариев во главе с сопредседателями комитета Дариушем Розатти и Николаем Княжицким сопровождали 10 украинских чиновников, в числе которых замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

Европарламентарии, в частности, посетили ЗАО Авдеевский коксохимический завод, директор которого рассказал о трудностях, с которыми сталкивается предприятие в условиях конфликта.

Также делегации показали разрушения в жилом секторе города. По словам главы Донецкой ВГА Павла Жебривского, в Авдеевке нуждаются в восстановлении около 500 домов.

По его словам, проблемным аспектом в восстановлении поврежденных зданий и коммуникаций Авдеевки является привлечение строительных предприятий.

"Согласно существующей проектно-сметной документации, стоимость выполнения работ на территории Авдеевки такая же, как и в других, не приближенных к линии боевого соприкосновения населенных пунктах Украины. Поэтому коммерческие строительные фирмы не желают работать в зоне повышенного риска. На данный момент ремонтно-восстановительные работы выполняются специализированными бригадами ГСЧС и Государственной специальной службы транспорта", - сказано в сообщении.

Дариуш Розатти заявил, что члены делегации получили достаточно информации и в дальнейшем намерены поднимать вопросы восстановления инфраструктуры Донбасса на заседаниях Европарламента.

Вчера украинская сторона СЦКК заявила, что главари боевиков в Донбассе игнорируют запросы на предоставление гарантий безопасности для проведения ремонтно-восстановительных работ на критических объектах гражданской инфраструктуры вблизи линии соприкосновения.

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