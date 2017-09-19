Порошенко в Нью-Йорке встретился с Могерини

Украина рассчитывает на более действенную поддержку ЕС в вопросе освобождения украинских политических заключенных в России и Крыму, заявил президент

Украина рассчитывает на более действенную поддержку ЕС в вопросе освобождения украинских политических заключенных в России и оккупированном Крыму. Об этом президент Петр Порошенко сказал во время встречи с вице-президентом Еврокомиссии - высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини, сообщает пресс-служба АП.

Встреча состоялась в рамках Генеральной Ассамблеи ООН.

Стороны обсудили новые стратегические цели на пути европейской интеграции Украины. Порошенко призвал Могерини поддержать инициативы украинской стороны, способствовать дальнейшему сближению с ЕС и проведению фундаментальных внутренних реформ в Украине.

Порошенко также проинформировал вице-президента Еврокомиссии о развитии ситуации в Донбассе и состоянии имплементации минских соглашений, а также об инициативе Украины по развертыванию в оккупированном Донбассе миротворцев ООН, включая неконтролируемый участок украинско-российской государственной границы.

"Глава государства подчеркнул также, что Украина рассчитывает на более действенную поддержку ЕС в вопросе освобождения украинских политических заключенных в России и Крыму", - сказано в сообщении.

Кроме того, Порошенко и Могерини скоординировали позиции в преддверии саммита Восточного партнерства, который состоится 24 ноября в Брюсселе.

Вчера, 18 сентября Порошенко начал рабочий визит в Соединенные Штаты для участия в 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

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