Против главы САП открыли дисциплинарное производство
Против главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого открыли дисциплинарное производство, сообщает Центр по противодействию коррупции.
ЦПК опубликовали также соответствующее постановление квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров.
По данным Центра, дело открыто за помощь владельцу газодобывающей компании Burisma Group Николаю Злочевскому. Также уточняется, что жалобу на Холодницкого в комиссию направил ЦПК.
"Дело в том, что руководитель САП просрочил подачу административного иска в Минэкологии и Госгеонадра, чем помог бенефициарному собственнику частной газодобывающей компании Burisma Group - Николаю Злочевскому сохранить контроль над украинскими месторождениями", - сообщают в ЦПК.
Читайте также: Холодницкий пообещал новые представления на нардепов уже осенью
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
вчера
19:11
-
вчера
19:55
-
вчера
18:46
-
вчера
18:08
-
вчера
18:20