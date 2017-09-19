Против главы САП открыли дисциплинарное производство

По данным Центра по противодействию коррупции, дело открыто за помощь владельцу газодобывающей компании Burisma Group Николаю Злочевскому

Против главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого открыли дисциплинарное производство, сообщает Центр по противодействию коррупции.

ЦПК опубликовали также соответствующее постановление квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров.

По данным Центра, дело открыто за помощь владельцу газодобывающей компании Burisma Group Николаю Злочевскому. Также уточняется, что жалобу на Холодницкого в комиссию направил ЦПК.

"Дело в том, что руководитель САП просрочил подачу административного иска в Минэкологии и Госгеонадра, чем помог бенефициарному собственнику частной газодобывающей компании Burisma Group - Николаю Злочевскому сохранить контроль над украинскими месторождениями", - сообщают в ЦПК.

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