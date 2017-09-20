Запад-2017 является отработкой сценариев нападения - Грибаускайте

Президент Литвы считает учения частью информационной войны России для нагнетания страха и деморализации. Перед ее речью, российская делегация вышла

Президент Литвы Даля Грибаускайте, считает, что российско-белорусские учения Запад-2017 направлены на тренировку военных для атаки западных стран, а также являются частью информационной войны для нагнетания страха. Такое заявление она сделала во время выступления на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, передает российский ресурс РИА Новости.

Сообщается, что непосредственно перед выступлением президента Литвы российская делегация вышла из зала.



"Сегодня внимание мира обращено на Северную Корею и другие регионы, однако те же методы шантажа и агрессии используются в Украине и вдоль восточной границы НАТО. Около ста тысяч российских военнослужащих принимают участие в учениях наступательного характера Запад-2017 на границах балтийских государств и Польши и даже в Арктике", - сказала Грибаускайте.



Также сказано, что президент Литвы уверенна, что Россия "репетирует агрессивные сценарии против соседних государств, обучая свою армию нападению на Запад". Грибаускайте отметила, что эти учения вписываются в рамки информационной войны и используются для нагнетания страха и деморализации.



Она подчеркнула, что в арсенал гибридных инструментов РФ входят "распространяемые ложные новости и агрессивная дестабилизирующая пропаганда". Также она еще раз напомнила, что строящаяся Белорусская атомная электростанция (БелАЭС) является ничем иным, как "геополитическим оружием, несоответствующим основным стандартам международной ядерной энергетики".

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