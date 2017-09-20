Российские оккупанты на два дня оставят Керчь без воды

Причина отсутствия воды ремонтные работы на водоводе, который расположен в районе Феодосийского шоссе

Жители Керчи 21-22 сентября останутся воды. Об этом сообщает Керчь.FM.

"Это связано с тем, что водоканал будет круглосуточно проводить работы на водоводе Д=1020 мм на 7-ом км Феодосийского шоссе", - отметили в пресс-службе водоканала.

На данный период жителям города необходимо иметь запас воды.

Воды не будет с 08:00 утра 21 сентября до 15:00 22 сентября 2017 года.

19 июня в оккупированном Крыму посетителей гостиниц просили экономить воду.

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

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