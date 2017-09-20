В Полтаве проходят обыски в горсовете

Полицейские попросили журналистов покинуть помещения горсовета, поскольку имеют разрешение на обыск всего здания

Полиция и Генпрокуратура проводит обыски в кабинетах руководителей Полтавского горсовета и исполкома. Об этом сообщает Poltava.to.

Обыски проходят на втором этаже в кабинетах секретаря Полтавского горсовета Оксаны Деркач, мэра Полтавы Александра Мамая, первого заместителя мэра Михаила Шевченко, заместителя мэра по вопросам ЖКХ Андрея Лямина, заместителя мэра по вопросам деятельности исполнительных органов Натальи Сук.

Правоохранители пока не комментируют причины и результаты обысков. Следственные действия начались около 07:30, никого из чиновников не было в это время на рабочем месте.

Полицейские попросили журналистов покинуть здание горсовета, поскольку имеют разрешение на обыск всего здания.

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