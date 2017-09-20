В Раде намеренно блокируют принятие пенсионной реформы - Гройсман

Отдельные политсилы в парламенте затягивают рассмотрение судебной реформы, чтобы поставить крест на реформе пенсионной, считает премьер-министр

Отдельные политические силы искусственно затягивают рассмотрение в Верховной Раде судебной реформы, чтобы помешать принятию пенсионной реформы. Об этом сегодня, 20 сентября, на заседании Кабмина заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

Глава правительства отметил, что в четверг, 21 сентября, в парламенте последний полноценный пленарный день на этой неделе.

"До меня доходят сигналы, что идет искусственное затягивание некоторыми политическими силами рассмотрения судебной реформы для того, чтобы сделать невозможным принятие пенсионной реформы", - сказал Гройсман.

По словам премьера, во время заседания Рады один из народных депутатов, фамилию которого он не назвал, "по каждой мелочи, по каждой поправке" поднимает руку, берет слово и "пытается закручивать ситуацию, затягивая время".

Гройсман также подчеркнул, что системное повышение пенсий без проведения пенсионной реформы невозможно и, если сохранить старую систему, она "будет и дальше обеспечивать обнищание пенсионеров".

6 сентября 2017 года комитет Рады по вопросам соцполитики поддержал внедрение в Украине накопительной пенсионной системы с 2019 года.

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