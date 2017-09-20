В Харькове Самопомощь не пустили на сессию горсовета

Здание мэрии взято под усиленную охрану полиции

Очередная сессия Харьковского горсовета началась без депутатов от Самопомощи: входные двери закрыты изнутри. Об этом передает Укринформ.

Здание мэрии взято под усиленную охрану полиции. Возле здания - группа депутатов от Самопомощи, которые не попали внутрь. На вопрос депутата горсовета, представителя общественной организации Харьковский атикоррупционный центр Игоря Черняка, почему закрыты двери, полицейские отвечают: "Мы поставлены для охраны порядка".

В то же время мэр Харькова Геннадий Кернес заявил перед началом сессии, что депутаты от Самопомощи хотят провести в сессионный зал много людей: "Есть критерии. Мэрия получила 56 заявок от граждан по поводу присутствия на сессии: 20 заявок удовлетворено, 36 гражданам отказали, так как в зале ограниченное количество мест". В итоге, сессия началась без депутатов от Самопомощи.

Под зданием горсовета собираются люди, которые требуют осуществления законного права харьковчан присутствовать на сессиях.

Ранее вчера сообщалось, что глава патрульной полиции Харькова Вадим Лисничук подал в отставку.

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