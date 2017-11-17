Луценко заявил, что открытое НАБУ дело касается его сына

Комментируя дело, генпрокурор заявил, что не должен указывать в своей декларации паркоместа, купленные его старшим сыном, который живет отдельно

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что уголовное производство, открытое НАБУ по факту его возможного незаконного обогащения, касается его старшего сына Александра. Об этом глава ГПУ сказал в комментарии журналистам в пятницу, 17 ноября.

"Луценко Юрий Витальевич и его жена не должны показывать в декларации два паркоместа, приобретенных моим сыном, которому 28 лет и который проживает отдельно от нашей семьи. Ни одним законом не предусмотрено показывать в моей декларации его расходы или другие операции, подлежащие декларированию", - отметил Луценко.

По словам генпрокурора, он не удивлен, что "владелец золотой лопаты", экс-замглавы ГПУ Ренат Кузьмин, обвиняемый в хищении 1,2 млн бюджетных средств и скрывающийся в России, написал на него заявление, на основании которого НАБУ и открыло дело.

Также Луценко подчеркнул, что "спокойно относится к тому, что любой правоохранительный орган регистрирует уголовные производства, касающиеся того или иного должностного лица, включая руководителей этих органов".

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"Если не ошибаюсь, это уже пятое или шестое уголовное производство, имеющее отношение ко мне. Знаю, что некоторые закрыты из-за отсутствия состава преступления, некоторые расследуются, и это нормально. Ненормален, конечно, ажиотаж вокруг этого", - сказал глава Генпрокуратуры.

Сегодня, 17 ноября, НАБУ сообщило об открытии уголовного производства по факту возможного незаконного обогащения генпрокурора Юрия Луценко. Объявленный в розыск бывший замгенпрокурора Ренат Кузьмин заявил, что дело было открыто по его заявлению.

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