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Украинско-польский кризис: в Кракове начались переговоры

17.11.2017 18:31
В Польше проходит инициированная Украиной встреча представителей двух стран. Повестка дня - обострение отношений между Киевом и Варшавой
Украинско-польский кризис: в Кракове начались переговоры
Фото: посольство Украины в Польше

В Кракове проходит встреча глав консультационного комитета президентов Украины и Польши - заместителя главы Администрации президента Константина Елисеева и госсекретаря - заместителя офиса президента Кшиштофа Щерского. Об этом сообщается в Twitter посольства Украины в Польше.



Инициатором встречи выступил президент Украины Петр Порошенко на фоне ухудшения отношений между Украиной и Польшей, в том числе из-за разногласий в исторических вопросах.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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