Украинско-польский кризис: в Кракове начались переговоры
В Кракове проходит встреча глав консультационного комитета президентов Украины и Польши - заместителя главы Администрации президента Константина Елисеева и госсекретаря - заместителя офиса президента Кшиштофа Щерского. Об этом сообщается в Twitter посольства Украины в Польше.
У Кракові триває зустріч співголів Консультаційного комітету Президентів України і Польщі - заступника Глави @APUkraine К.Єлісєєва і Держсекретаря-керівника Офісу Президента РП К.Щерського pic.twitter.com/qBLW49SQyG- Ukraine in Poland (@UKRinPL) 17 ноября 2017 г.
Инициатором встречи выступил президент Украины Петр Порошенко на фоне ухудшения отношений между Украиной и Польшей, в том числе из-за разногласий в исторических вопросах.
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