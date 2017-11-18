Стало известно имя первого украинца из "черного списка" Польши

На границе Святославу Шеремете сообщили, что ему запрещен въезд в Польшу и зону Шенгена сроком на один год

Сегодня, 18 ноября, в международном пункте пропуска Шегини польские пограничники не позволили въезд в страну ответственному секретарю Государственной межведомственной комиссии по делам увековечения памяти участников АТО, жертв войны и политических репрессий Святослава Шеремету. Об этом он сообщил львовскому изданию Варианты.

Как отмечается, украинец ехал в польский Ланцут с делегацией общества "Надсянье" для чествования погибших украинских воинов. На границе Шеремете сообщили, что ему запрещен въезд в Польшу и зону Шенгена сроком на один год.

При этом издание отмечает, что шенгенская виза выдана Шеремете Германией.

Информацию о Шеремете подтвердили в МИД Украины.

"Срочно вызываем посла Польши в Украине в связи с недопуском секретаря Государственной межведомственной комиссии Святослава Шереметы в Польшу", - написала в Twitter пресс-секретарь ведомства Марьяна Беца.

Напомним, ранее в МИД Польши сообщили о подготовке списка украинцев, якобы пропагандирующих антипольские и антиевропейские ценности, которым будет запрещен въезд в Польшу. При этом в ведомстве отказались назвать фамилии внесенных в этот список людей, отметив, что они узнают об этом на границе. Также в МИД Польши заявили, что запрет будет касаться только отдельных государственных чиновников.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.