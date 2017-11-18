Путин открыл в оккупированной Ялте памятник царю Александру III

На монументе российскому царю высечена его крылатая фраза: "У России есть только два союзника - ее армия и флот"

Президент России Владимир Путин в субботу принял участие в открытии на территории парка Ливадийского дворца во временно оккупированной россиянами Ялте памятника императору Александру III. Об этом сообщает ТАСС.

Во время церемонии открытия оркестр играл "Коль славен наш Господь в Сионе" - неофициальный гимн Российской империи.

Четырехметровый монумент императору был изготовлен из бронзы на одном из уральских заводов, автором работы стал народный художник России Андрей Ковальчук. Александр III изображен сидящим на срубе дерева в военной форме, опираясь на меч.



На белом мраморном постаменте памятника высечена надпись "Император Всероссийский Александр III", а ниже приведена его крылатая фраза: " У России есть только два союзника - ее армия и флот". В общую композицию монумента входит также флагшток с триколором, который стал государственным флагом России при Александре III.







6 сентября в оккупированном Симеизе открыли памятник Ленину.





Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.





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