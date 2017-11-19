Чубаров объяснил, когда памятники оккупантов снесут в Крыму

Глава Меджлиса Рефат Чубаров прокомментировал установление памятников сепаратистами в оккупированном Крыму

Глава Меджлиса Рефат Чубаров заявил, что, когда Украина восстановит суверенитет над Крымом, то все памятники российских оккупантов снесут в течение одной недели. Об этом он сообщил у себя в Facebook.

"По восстановлению суверенитета Украины над Крымом все памятники, сооруженные русскими оккупантами, будут снесены в течение одной недели", - отметил Чубаров.

По его словам, "в представлении русских оккупантов каждое спешно устанавливаемое ими на крымской земле памятное сооружение призвано закрепить преступно захваченный ими Крым в составе России".

"Совершенно очевидно, что открытие (18 ноября, - ред.) очередного российского памятника во временно оккупированном Россией Крыму было специально подогнано под Путина, лихорадочно ищущего накануне президентских выборов новые стимуляторы для дальнейшего оболванивания русского народа", - отметил Чубаров.

18 ноября сообщалось, что Путин принял участие в открытии на территории парка Ливадийского дворца во временно оккупированной россиянами Ялте памятника императору Александру III.

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

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