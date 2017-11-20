Ельченко: США и РФ не могут договориться о миротворцах в Донбассе

Постоянный представитель Украины в ООН подчеркнул, что предложение РФ о размещении миротворцев может привести к замораживанию конфликта в Донбассе

Постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко заявил, что США и Россия не могут пока договориться по размещению миротворцев в Донбассе. Об этом он сообщил в эфире 112.Украина.

"Мы настаиваем с партнерами на то, чтобы миротворческие силы были расположены по всей неконтролируемой территории Украины, а Россия настаивает, чтобы это было только вдоль линии разведения, и, конечно, это приведет к дальнейшему замораживанию конфликта", - сказал дипломат.

По его словам, именно этот пункт является принципиальным.

"Именно из него, как я понимаю, и пока не могут найти взаимопонимания США и РФ ", - отметил Ельченко.

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Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия направила председателю Совбеза ООН Текеде Алему и генсеку организации Антониу Гутеррешу проект резолюции о размещении миротворцев на линии соприкосновения в Донбассе.

По мнению посла Украины в ООН Владимира Ельченко, в российском проекте резолюции говорится об "абсолютно нереальных вещах", в которых нет "никакого миротворчества". По его словам, РФ предложила разместить миссию только на линии соприкосновения, а также провести переговоры по этому вопросу с представителями террористов.

В Госдепартаменте заявили, что миротворцы на востоке Украины должны быть не только на линии столкновения, а на всей территории Донбасса.

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