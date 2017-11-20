КГБ Беларуси задержал директора украинского завода - СМИ

Руководитель предприятия из Донецкой области отправился на деловые переговоры в Минск, но домой уже не вернулся, оказавшись в руках тамошних спецслужб

В Минске спецслужбы Беларуси задержали руководителя украинского предприятия ПАО Завод утяжелителей Андрея Скибу, который в прошлую среду прибыл туда на деловую встречу. Об этом в письме на имя посла Украины в Беларуси Игоря Кизима от 16 ноября пишет и.о. председателя правления этого завода, сообщает LB.ua .

В письме авторства О. Козьменко говорится, что директор предприятия днем 15 ноября прилетел прямым рейсом в столицу Беларуси, где должен был провести переговоры с ОАО Минский тракторный завод, с которым у предприятия из Украины есть договоренность о поставках продукции.

Назад Скиба собирался вернуться в тот же день, о чем сообщил по телефону в 19:20 по киевскому времени. Но в следующий раз на связь директор предприятия вышел уже утром: позвонил жене с неизвестного белорусского номера и сообщил, что задержан сотрудниками местного КГБ.

"Пытаясь узнать судьбу нашего сотрудника, я обратился по телефону, найденному в сети интернет, к оперативному дежурному управления КГБ Беларуси в Минске с запросом о задержании нашего сотрудника. Человек, который представился заместителем оперативного дежурного, подтвердил мне факт содержания нашего сотрудника в этом учреждении", - пишет Козьменко.

В КГБ Беларуси не сообщили обстоятельства и цели задержания.

Журналисту LIGA.net пока не удалось получить комментарий МИД.

17 ноября стало известно о задержании в Беларуси собкора Украинского радио Павла Шаройко, который не выходил на связь около двух недель.

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