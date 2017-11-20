В ИС назвали задержание Шаройко операцией спецслужб Беларуси и РФ
Задержание в Беларуси украинского журналиста Павла Шаройко, вероятнее всего, стало результатом совместной операции белорусских и российских спецслужб. Об этом говорится в материалах расследования группы военных экспертов Информационное сопротивление (ИС).
По информации от источников ИС в Беларуси, в день задержания Шаройко встретился с сотрудником рупора кремлевской телепропаганды НТВ, который пытался передать журналисту якобы секретные документы "из Генштаба РФ" - "доказательства" планов Кремля по использованию территории Беларуси для нападения на Украину.
Шаройко отказался взять эти "документы", вероятно, заподозрив провокацию, считают в группе.
По дороге со встречи домой украинец был задержан сотрудниками КГБ Беларуси. В ИС полагают, что задержание журналиста - результат "совместной операции белорусских и российских спецслужб", о чем якобы свидетельствует привлечение к провокации представителя пропагандистского ресурса РФ.
Также аналитики обнародовали фото "документа", который сотрудник пропагандистского СМИ якобы пытался передать Шаройко. В группе пришли к выводу, что это - "подделка под настоящий грифованный документ, находящийся в обращении в Минобороны Беларуси". Фейк могли изготовить либо сотрудники ФСБ РФ, либо российская агентура в белорусском КГБ, полагают в ИС.
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