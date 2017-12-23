Яценюка остановили в аэропорту Женевы по запросу России
23.12.2017 20:04
В швейцарском аэропорту экс-премьера Украины остановили на десять минут по запросу России из-за якобы участия Яценюка в чеченской войне
Арсений Яценюк
Экс-премьера Украины Арсения Яценюка остановили на паспортном контроле в аэропорту Женевы по запросу России. Об этом сообщила пресс-секретарь политика Ольга Лаппо в Facebook.
"Арсения Яценюка, который прилетел в Женеву с младшей дочерью, остановили на паспортном контроле по запросу России - по всем уже известным абсурдным обвинениям в участии в боевых действиях в Чечне", - сообщила она.
По словам Лаппо, обвинения российского следкома имеют последствия - политик вынужден был задержаться на 10 минут. пока выяснялись все обстоятельства появления российского запроса. Яценюку также сообщили, что аналогичная процедура вероятна и во время вылета из Швейцарии.
В начале сентября 2015 года председатель Следкома РФ Александр Бастрыкин заявил в интервью, что его ведомство подозревает Яценюка в том, что он в 1994 году участвовал в Чеченской войне. Яценюк, который тогда был студентом Черновицкого университета, якобы воевал против российских войск. Премьер Украины тогда так прокомментировал это заявление: "Это клинический диагноз российской власти. Сталинское правосудие, замешанное на геббельсовской пропаганде, подтвержденное и подписанное Владимиром Путиным".
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