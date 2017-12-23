Маккейн: Поставка оружия поспособствует достижению мира в Украине

Американский сенатор заявил, что ожидаемая поставка Украине противотанковых вооружений из США важна для достижения мира в Донбассе





"Официальное решение президента Трампа о предоставлении противотанковых боеприпасов Javelin в Украину знаменует собой еще один важный шаг в правильном направлении и дает сильный сигнал о том, что США будут поддерживать своих союзников и партнеров, борясь за защиту их суверенитета и территориальной целостности", - говорится в заявлении.





Маккейн отмечает, что решение о предоставлении США оружия давно назрело, и сейчас важный момент для такого решения, так как Россия и боевики продолжают эскалацию ситуации в Донбассе.





По словам сенатора, решение Трампа будет способствовать созданию более стабильных условий безопасности, необходимых для мирного разрешения конфликта в Донбассе. "Другими словами, как я уже давно утверждал, предоставление оборонительной помощи Украине не противоречит миру в Украине - это важно для его достижения", - подчеркнул Маккейн.





Ранее сегодня телеканал ABC News со ссылкой на четыре источника в Госдепартаменте США сообщил , что президент Дональд Трамп скоро объявит об одобрении им плана продажи противотанковых комплексов Украине, включая системы Javelin.









Заместитель министра иностранных дел государства-агрессора Сергей Рябков заявил , что США в "определенном смысле переступили черту", объявив о намерении передавать Украине вооружения прямого поражающего действия и поставки оружия могут привести "к новым жертвам" в Донбассе.





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