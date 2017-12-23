Маккейн: Поставка оружия поспособствует достижению мира в Украине
23.12.2017 20:39
Американский сенатор заявил, что ожидаемая поставка Украине противотанковых вооружений из США важна для достижения мира в Донбассе
Джон Маккейн (фото - ЕРА)
Поставка США оборонительного оружия Украине поспособствует достижению мира в Украине. Об этом говорится в заявлении сенатора Джона Маккейна, опубликованном на его официальном сайте в связи с информацией о решении президента США Дональда Трампа предоставить Украине противотанковые вооружения.
"Официальное решение президента Трампа о предоставлении противотанковых боеприпасов Javelin в Украину знаменует собой еще один важный шаг в правильном направлении и дает сильный сигнал о том, что США будут поддерживать своих союзников и партнеров, борясь за защиту их суверенитета и территориальной целостности", - говорится в заявлении.
Маккейн отмечает, что решение о предоставлении США оружия давно назрело, и сейчас важный момент для такого решения, так как Россия и боевики продолжают эскалацию ситуации в Донбассе.
По словам сенатора, решение Трампа будет способствовать созданию более стабильных условий безопасности, необходимых для мирного разрешения конфликта в Донбассе. "Другими словами, как я уже давно утверждал, предоставление оборонительной помощи Украине не противоречит миру в Украине - это важно для его достижения", - подчеркнул Маккейн.
Ранее сегодня телеканал ABC News со ссылкой на четыре источника в Госдепартаменте США сообщил, что президент Дональд Трамп скоро объявит об одобрении им плана продажи противотанковых комплексов Украине, включая системы Javelin.
Посол Украины США Валерий Чалый подтвердил, что американская сторона приняла окончательное решение по поставкам Украине оружия, в том числе, - летального. Президент Порошенко сообщил, что решение руководства США предоставить Украине оборонительное оружие подтвердил госсекретарь Рекс Тиллерсон.
Заместитель министра иностранных дел государства-агрессора Сергей Рябков заявил, что США в "определенном смысле переступили черту", объявив о намерении передавать Украине вооружения прямого поражающего действия и поставки оружия могут привести "к новым жертвам" в Донбассе.
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