Чийгоз: Эрдоган просто сказал Путину отпустить меня и Умерова
23.12.2017 23:01
Замглавы Меджлиса Ахтем Чийгоз заявил, что турецкий президент не просил Путина освободить его и Умерова, а просто сказал отпустить
Ахтем Чийгоз
Президент Турции Реджеп Эрдоган не просил руководителя РФ Владимира Путина об освобождении незаконно осужденных крымскотатарских лидеров Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова. Об этом замглавы Меджлиса крымских татар Ахтем Чийгоз заявил в интервью Крым.Реалии.
"Когда мы с летели в Анкару с Ильми Умеровым, в самолете с нами был третий - крупный турецкий бизнесмен, который три месяца провел в СИЗО в Москве. Я спрашивал Эрдогана, как ему все это удалось. Он сказал, что никого ни о чем не просил - сказал, что нас нужно отпустить", - заявил Чийгоз.
По его словам, визит Путина в Турцию и визит Эрдогана в Украину были унижением для российского руководителя.
В мае 2016 года российские спецслужбы сфабриковали уголовное дело против Умерова по статье "сепаратизм". По мнению оккупантов, замглавы Меджлиса "призывал к нарушению территориальной целостности РФ в эфире украинского телеканала АТR".
11 сентября 2017 года на судилище по сфабрикованному делу замглавы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтему Чийгозу российские оккупанты в Крыму дали 8 лет колонии строгого режима, а через две недели подконтрольный Кремлю так называемый Симферопольский райсуд вынес приговор другому зампреду Меджлиса Ильми Умерову: ему назначили 2 года колонии.
25 октября Ахтем Чийгоз и Умеров, которых осудили во временно оккупированном Крыму по сфабрикованным делам, были переданы Турции.
Глава Меджлиса Рефат Чубаров сказал, что Умеров и Чийгоз будут жить и работать в Киеве, поскольку "до освобождения Крыма дорога домой для них закрыта".
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
18:25
-
17:46
-
12:38
-
22.12.17
14:20
-
вчера
12:10
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...
Спецпроекты
Новости партнеров