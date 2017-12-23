Чийгоз: Эрдоган просто сказал Путину отпустить меня и Умерова

Замглавы Меджлиса Ахтем Чийгоз заявил, что турецкий президент не просил Путина освободить его и Умерова, а просто сказал отпустить





"Когда мы с летели в Анкару с Ильми Умеровым, в самолете с нами был третий - крупный турецкий бизнесмен, который три месяца провел в СИЗО в Москве. Я спрашивал Эрдогана, как ему все это удалось. Он сказал, что никого ни о чем не просил - сказал, что нас нужно отпустить", - заявил Чийгоз.





По его словам, визит Путина в Турцию и визит Эрдогана в Украину были унижением для российского руководителя.





В мае 2016 года российские спецслужбы сфабриковали уголовное дело против Умерова по статье "сепаратизм". По мнению оккупантов, замглавы Меджлиса "призывал к нарушению территориальной целостности РФ в эфире украинского телеканала АТR".





11 сентября 2017 года на судилище по сфабрикованному делу замглавы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтему Чийгозу российские оккупанты в Крыму дали 8 лет колонии строгого режима, а через две недели подконтрольный Кремлю так называемый Симферопольский райсуд вынес приговор другому зампреду Меджлиса Ильми Умерову: ему назначили 2 года колонии.









Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.