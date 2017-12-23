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Чийгоз: Эрдоган просто сказал Путину отпустить меня и Умерова

23.12.2017 23:01
Замглавы Меджлиса Ахтем Чийгоз заявил, что турецкий президент не просил Путина освободить его и Умерова, а просто сказал отпустить
Чийгоз: Эрдоган просто сказал Путину отпустить меня и Умерова
Ахтем Чийгоз
Президент Турции Реджеп Эрдоган не просил руководителя РФ Владимира Путина об освобождении незаконно осужденных крымскотатарских лидеров Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова. Об этом замглавы Меджлиса крымских татар Ахтем Чийгоз заявил в интервью Крым.Реалии.

"Когда мы с летели в Анкару с Ильми Умеровым, в самолете с нами был третий - крупный турецкий бизнесмен, который три месяца провел в СИЗО в Москве. Я спрашивал Эрдогана, как ему все это удалось. Он сказал, что никого ни о чем не просил - сказал, что нас нужно отпустить", - заявил Чийгоз.

По его словам, визит Путина в Турцию и визит Эрдогана в Украину были унижением для российского руководителя.

В мае 2016 года российские спецслужбы сфабриковали уголовное дело против Умерова по статье "сепаратизм". По мнению оккупантов, замглавы Меджлиса "призывал к нарушению территориальной целостности РФ в эфире украинского телеканала АТR".

11 сентября 2017 года на судилище по сфабрикованному делу замглавы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтему Чийгозу российские оккупанты в Крыму дали 8 лет колонии строгого режима, а через две недели подконтрольный Кремлю так называемый Симферопольский райсуд вынес приговор другому зампреду Меджлиса Ильми Умерову: ему назначили 2 года колонии.

25 октября Ахтем Чийгоз и Умеров, которых осудили во временно оккупированном Крыму по сфабрикованным делам, были переданы Турции. 

Глава Меджлиса Рефат Чубаров сказал, что Умеров и Чийгоз будут жить и работать в Киеве, поскольку "до освобождения Крыма дорога домой для них закрыта".
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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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