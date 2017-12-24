Волкер: Санкции против России должны сохраняться

Спецпредставитель США по Украине назвал уходящий год самым кровопролитным за время военной агрессии РФ в Крыму и Донбассе

Санкции в отношении Российской Федерации за ее военную агрессию в Украине должны сохраняться. Об этом специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер сообщил изданию La Stampa.



Он назвал абсолютно ошибочным впечатление о том, что кризис на востоке Украины затих. "2017 год стал самым жестким. Нарушения режима прекращения огня участились, в то время как число убитых мирных жителей стало самым высоким с начала столкновений. К этому добавился крах экономики и инфраструктуры", - сказал Волкер.



Необходимо, чтобы санкции оставались в силе до момента, пока существуют причины, по которым они были введены, подчеркнул он. Соблюдение минских соглашений является важнейшим условием снятия санкций, добавил Волкер.



Вчера, 23 декабря, телеканал ABC News со ссылкой на четыре источника в Госдепартаменте США сообщил, что президент Дональд Трамп скоро объявит об одобрении им плана продажи противотанковых комплексов Украине, включая системы Javelin.



Заместитель министра иностранных дел страны-агрессора Сергей Рябков заявил, что США в "определенном смысле переступили черту", объявив о намерении передавать Украине вооружения прямого поражающего действия и поставки оружия могут привести "к новым жертвам" в Донбассе.



Сенатора Джон Маккейн в своем заявлении высказал мнение, что поставка США оборонительного оружия Украине поспособствует достижению мира в Украине.



Совет Европейского союза 21 декабря продлил секторальные экономические санкции против РФ на очередные полгода - до 31 июля 2018 года.



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