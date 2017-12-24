Генштаб опроверг фейк о служащем ВСУ, который якобы сбежал в РФ
Генеральный штаб Украины опроверг ложное сообщение российских пропагандистов о мифическом украинском военнослужащем, который якобы попросил у страны-агрессора РФ статус беженца. Об этом говорится в официальном заявлении Генштаба.
"Информация, будто украинский военнослужащий обратился к российским пограничникам с просьбой предоставить ему статус беженца не соответствует действительности", - сказано в сообщении.
Генштаб отмечает, что военнослужащие ВСУ "верны присяге украинскому народу и своему конституционному долгу", а также просит СМИ не распространять непроверенную информацию.
Ранее рупор Кремля ТАСС сообщил, со ссылкой на заявление ФСБ, что к ним в Брянской области якобы обратился украинский военный с просьбой об убежище. В пропагандистском заявлении сказано, что этот человек "служил по контракту и самовольно оставил часть" из-за "неуставных взаимоотношений в украинской военной части".
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